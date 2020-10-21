Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем герба и флага

Флаг Тверской области.

В День герба и флага Тверской области к жителям Верхневолжья с поздравлениями обратился губернатор Игорь Руденя.

- Сердечно поздравляю вас с Днем герба и флага Тверской области! Учреждение в 1996 году этой региональной памятной даты стало знаком уважения и любви жителей Верхневолжья к своему краю, неразрывности его многовековой истории. Герб и флаг Тверской области отражают роль Верхневолжья в становлении и развитии нашего государства, в формировании выдающегося героического, культурного и духовного наследия Отечества. Каждый раз, когда на флагштоке вместе с российским триколором поднимается флаг нашего региона, мы испытываем гордость за тверскую землю – край талантливых и трудолюбивых людей, - отметил губернатор в своем поздравлении.