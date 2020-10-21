Узнать о волшебстве мультипликации приглашают жителей Твери

На выставке можно узнать, как создаются мультфильмы и даже кое-чему научиться. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Художник рисует фильм» - выставка с таким названием открылась в библиотеке имени Горького Твери. Мультфильмы любят все, уверены авторы выставки, которые приглашают всех желающих окунуться в мир мультипликации: узнать о волшебстве этого искусства, его истоках, развитии и творчестве талантливейших мультипликаторов.

Выставка расскажет о творческих поисках и лучших работах Котеночкина, Норштейна, Диснея и других мастеров, представит альбомы с эскизами и раскадровками для мультипликационных лент и статьи, рассказывающие об опыте работы детских мультипликационных студий.

Особое место на выставке отведено уникальному ответвлению мультипликационного искусства – кукольным фильмам.

Кстати, в роли художника-мультипликатора смогут побыть все желающие. Для этого в экспозиции представлен целый раздел «Как самому снять мультфильм».

Выставка уже открылась и будет работать в зале искусств «Горьковки» до 31 октября. Вопросы о возможности посетить экспозицию можно задать по телефону: 8 (4822) 34-95-59.