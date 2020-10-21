В Тверской области обезвредили мину времен войны

Мину обнаружили в Зубцовском районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

20 октября группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области была найдена и обезврежена 82-миллиметровая минометная мина времён Великой Отечественной войны.

Снаряд обнаружили в Зубцовском районе.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям и гостям Верхневолжья, что при обнаружении взрывоопасного предмета небходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, немедленно сообщить о находке в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112".