Заключили под стражу жителя Тверской области, угрожавшего взорвать отделение полиции

Угрожавшего взорвать полицейских жителя Тверской области арестовали на два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель села Селище в Спировском районе Тверской области по решению Заволжского суда Твери будет находится два месяца под стражей. Мужчину обвиняют в преступлении по статье «Террористический акт». Разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Делом занимаются сотрудники ФСБ по Тверской области. По их данным, 6 октября житель Спировского района угрожал взорвать здание Торжокского отделения полиции. Тем самым, согласно данным пресс-релиза Заволжского районного суда, гражданин пытался дестабилизировать работу органов власти, чтобы заставить их принять нужное ему решение.

14 октября подозреваемого арестовали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 205 УК РФ.

Теперь житель Тверской области будет ждать вердикта суда, находясь под двухмесячным арестом. Если вину докажут, гражданину грозит от 10 до 15 лет за решёткой.