10 тысяч литров авиатоплива слили военные в Твери

Тверские военные заплатят штрафы за украденное авиатопливо. Фото: Анна КОЛПАКОВА

Тверской гарнизонный суд рассмотрел дело старшего лейтенанта и сержанта, которые воровали авиационное топливо с самолета Ил-76. Военнослужащие, которые служат по контракту в должности инженера и стрелка, с октября по ноябрь 2019 года и в январе 2020 года слили более 10 тысяч тонн горючего. Суд назначил им штрафы.

Во время суда военные во всём признались, раскаялись и полностью согласились с обвинением.

Смягчающими обстоятельствами стали явка с повинной, наличие у обвиняемых малолетних детей, то, что они активно сотрудничали со следствием и добровольное возмещение ущерба.

Ранее никто из правонарушителей не был судим. Обоих положительно характеризовали на службе, а старший ефрейтор участвовал в военной операции за пределами страны.

Одного из виновных приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей, второй понёс наказание в размере 250 тысяч рублей.

Приговор вступил в силу.