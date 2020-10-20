10 тысяч литров авиатоплива слили военные в Твери

Тверские военные заплатят штрафы за украденное авиатопливо.
Фото: Анна КОЛПАКОВА
Тверской гарнизонный суд рассмотрел дело старшего лейтенанта и сержанта, которые воровали авиационное топливо с самолета Ил-76. Военнослужащие, которые служат по контракту в должности инженера и стрелка, с октября по ноябрь 2019 года и в январе 2020 года слили более 10 тысяч тонн горючего. Суд назначил им штрафы.
Во время суда военные во всём признались, раскаялись и полностью согласились с обвинением.
Смягчающими обстоятельствами стали явка с повинной, наличие у обвиняемых малолетних детей, то, что они активно сотрудничали со следствием и добровольное возмещение ущерба.
Ранее никто из правонарушителей не был судим. Обоих положительно характеризовали на службе, а старший ефрейтор участвовал в военной операции за пределами страны.
Одного из виновных приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей, второй понёс наказание в размере 250 тысяч рублей.
Приговор вступил в силу.