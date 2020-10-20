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Общество

Предприниматель из Твери использовал для работы нелегальное программное обеспечение

Ущерб правообладателя составил 163 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Ущерб правообладателя составил порядка 163 тыс. рублей

Ущерб правообладателя составил порядка 163 тыс. рублей

Фото: Екатерина ЗАРВА

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери выявили факт незаконного использования объектов авторского права. Контрафактное программное обеспечение использовал директор одной из организаций.

Ущерб правообладателя составил порядка 163 тыс. рублей, что является крупным размером.

На месте полицейские изъяли системный блок и жесткий диск с программами. За нарушение авторских и смежных прав фигуранту уголовного дела грозит до шести лет лишения свободы.