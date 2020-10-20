Главная задача фестиваля – привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными. Фото: Мария ЛЕНЦ

Фестиваль «Рок в защиту животных» состоится в Твери 1 ноября. Это международная благотворительная акция, и в областной столице силами энтузиастов ее организуют уже в третий раз.

Главная задача фестиваля – привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными. Музыканты, решившие поддержать проект, выступают бесплатно, а все собранные с продажи билетов средства отправляются на благотворительность. В этом году они пойдут в пользу приюта для животных «Мое собачье дело», который находится в Калининском районе, деревне Рязаново.

- Мы будем соблюдать меры безопасности и призываем к этому гостей. Но если эпидемическая обстановка совсем не позволит, продумана возможность перевести мероприятие в онлайн формат. В любом случае фестиваль состоится, - рассказали «КП»-Тверь» организаторы.

В связи с эпидемической обстановкой билеты на «Рок в защиту животных» продаются онлайн (как купить билет можно узнать в группе в соцсети). Если фестиваль пройдёт в привычном формате, приобрести билет можно будет и непосредственно на концерте. Стоит «проходка» 300 рублей.

Концерт состоится в клубе «Big Ben» (Брагина,2), 1 ноября в 17 часов.