28-летнюю женщину, нуждающуюся в медпомощи, нашли живой в Тверской области

28-летнюю Кристину Лапшину нашли, она жива. Фото: группа в соцсетях поискового отряда «Сова» – ВК/poisk_tver.

19 октября около 03:00 Кристина Лапшина ушла из дома в СНТ «Строитель» Каблуковского сельского поселения. От неё не было вестей, но вот вечером 19 октября поисковики разместили информацию, что девушка найдена. «Найдена, жива», – пишут поисковики.

Также благодаря усилиям членов поискового отряда и волонтеров нашли 31-летнего Валерия Парамонова, который нуждался в медицинской помощи. Мужчина 18 октября уходил из дома в деревне Ожибоково Зубцовского района. И вот 19 октября зубцовца нашли живым.

31-летнего Валерия Парамонова, нуждающегося в медпомощи, нашли живым.

Вечером 19 октября поисковики «Совы» опубликовали объявление, что пропал 20-летний Денис Белов. Он 11 октября ушёл из дома в деревне Пруды Вескенского сельского поселения Лихославльского района и не вернулся.

В Тверской области ищут 20-летнего Дениса Белова. Фото: группа в соцсетях поискового отряда «Сова» – ВК/poisk_tver.

В ориентировке дано такое описание: рост 1,8 м, среднее телосложение, короткие русые волосы, серые глаза.

Особые приметы: косоглазие левого глаза.

Был одет в черную куртку, бордовую толстовку, серые камуфлированные спортивные штаны, светлые кроссовки с черно-красными вставками.

Тех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8-910-646-34-34 или 112.

Больше информации о поисковых операциях в соцсетях и на сайте поискового отряда.