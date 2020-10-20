Начался прием заявок на премию имени Андрея Дементьева в Тверской области

Начался прием заявок на премию имени Андрея Дементьева Фото: Ирина ТАРАСОВА

20 октября Дом поэзии Андрея Дементьева объявил о начале конкурса на премию имени Андрея Дементьева. Награда учреждена правительством Тверской области и вручается молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке. При этом гражданство, национальность, профессия, место проживания и место опубликования произведения значения не имеют.

Заявки принимаются по 15 декабря 2020 года в Доме поэзии Андрея Дементьева по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д.18/20.

- Учреждение премии - важная часть работы по увековечению памяти нашего выдающегося земляка Андрея Дмитриевича Дементьева, человека, который родился и трудился на тверской земле, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Премия будет вручаться ежегодно. Ее размер премии в номинации "Молодой поэт" составит 300 тыс. рублей, в номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" - 700 тыс. рублей.