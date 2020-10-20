Фестиваль лицеев и гимназий стартовал в Твери

В Твери проходит фестиваль лицеев и гимназий Фото: администрация Твери

В Твери по случаю Всероссийского Дня лицеиста - 19 октября организован фестиваль лицеев и гимназий.

Мероприятие будет проводиться в 28-й раз, но в этом году из-за пандемии коронавируса пройдет онлайн. Конкурсными работами учеников станут видеоролики.

С 12 по 19 октября в гимназиях №№6, 8, 10, 12, 44, лицее ТвГУ, Тверском лицее, а также МОУ СОШ №№17 и 35 проходил первый творческий этап. С 19 по 21 октября можно подать работу на конкурс, 23 октября – подведение итогов.

Лучшие видеоролики будут размещены на сайте управления образования, все участники фестиваля получат памятные дипломы.