Велосипедист получил открытый перелом руки в аварии в Твери

В Твери велосипедист получил открытый перелом руки в ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

В Твери на улице Хрустальная около дома №36 водитель «ВАЗ-2114» сбил 63-летнего велосипедиста. Мужчина за рулем двухколесного транспорта получил открытый перелом правого предплечья.

Водитель велосипеда ехал абсолютно трезвым. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что велосипедисты должны быть максимально осторожны на дороге, где ездят машины. В тоже время автомобилистам следует обращать внимание на водителей «железных коней», которые являются полноправными участниками дорожного движения.