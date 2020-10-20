Предприниматели перейдут на новую систему налогообложения в Тверской области

С 1 января 2021 года предприниматели не будут платить единый налог на вмененный доход. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С начала нового года в стране отменят единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, сокращенно – ЕНВД. В Тверской области до конца 2020 года около 18,5 тысяч организаций и предпринимателей должны выбрать другой режим налогообложения. Налогоплательщиков ЕНВД снимут с учета автоматически.

Альтернатива вмененному налогу – упрощенная, патентная или общая система налогообложения либо специальный налоговый режим для самозанятых. Это зависит от статуса компании, размера прибыли, численности штата сотрудников и других критериев.

Если кто-то из коммерсантов не перейдёт на другой налоговый режим до конца года, с 1 января 2021 года они станут плательщиками общей системы налогообложения, что увеличит их траты. Для того, чтобы удобнее было сделать выбор на сайте Федеральной налоговой службы приводят сравнение систем уплаты налогов. Критерии – налоговая ставка, база, отчетность, период.