Спасатели провели дезинфекцию общежития колледжа культуры в Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Твери личный состав региональной специализированной пожарно-спасательной части провел обработку на территории общежития Тверского колледжа культуры имени Н.И. Львова.

- Продезинфицированы входные группы, калитки, лестничные группы, помещения и прочие объекты, с которыми могут взаимодействовать ученики и педагоги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Обработка проводилась дезинфицирующим средством безопасным для людей, животных, окружающей среды. Личный состав работал в специальной экипировке, используя средства индивидуальной защиты.

По завершению работы была также проведена обработка задействованной техники, оборудования и спецодежды.