Шесть брошенных автомобилей и два прицепа хотят эвакуировать с улиц власти Твери

Брошенные автомобили эвакуируют с улиц Твери Фото: администрация Твери

Шесть автомобилей и два прицепа с признаками брошенных (бесхозяйных) были обнаружены в ходе инспекции на улицах Твери.

Соответствующие постановления об эвакуации выданы собственнику автомобиля марки "ГАЗ 24", серого цвета, без регистрационных знаков, расположенного на улице Малая Тверская, а также собственникам автомобилей "ВАЗ 2106", "ВАЗ 2109", "ВАЗ 2107", "ГАЗ 3110", "ВАЗ 2109" и двух прицепов, расположенных на земельном участке на улице Ефимова - улице Брагина в Твери.

В соответствии с постановлением, владельцы в 30-дневный срок обязаны утилизировать или эвакуировать автомобили на спецстоянку. Или возместить расходы на эвакуацию, если она будет проведена силами администрации по истечении установленного срока.