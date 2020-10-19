В Тверской области в Кувшинове будет реализовано четыре крупных инвестпроекта

Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы с Юрием Трутневым в режиме видеоконференцсвязи. Фото: ПТО

В регионе запущен процесс наделения моногорода Кувшинова статусом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это позволит создать новые предприятия и рабочих места в муниципалитете.

Об этом 19 октября губернатор Игорь Руденя рассказал на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах. Его в режиме видеоконференцсвязи провёл заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Заявка на создание ТОСЭР "Кувшиново" в прошлом году уже была одобрена на заседании Комиссии по вопросам создания и функционирования ТОСЭР.

- На данной территории будет развиваться четыре якорных инвестпроекта и 14 предприятий среднего и малого бизнеса. Реализация заявленных проектов позволит к 2029 году привлечь в региональную экономику порядка 15 млрд рублей инвестиций и создать свыше 1400 новых рабочих мест, - объявил Игорь Руденя.

Проект создания ТОСЭР в Кувшиново был одобрен и на этом заседании рабочей группы. Теперь осталось дождаться соответствующего постановления Правительства РФ.

Когда в Кувшинове будет создано ТОСЭР, там для резидентов-предпринимателей будут отменены налоги на имущество, землю и прибыль, а также снижены платежи по страховым взносам с 30% до 7,6%.

Как сообщает областное правительство, в Кувшинове намечено строительство тепличного комплекса, фермы по переработке молочной продукции, предприятия полимерных изделий, производства систем водоочистки и водоподготовки.