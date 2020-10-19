Дачного вора задержали полицейские в Тверской области

Полицейские задержали дачного вора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением о краже обратился 67-летний житель Калининского района.

Полицейские установили, что злоумышленник проник в дачный дом путем взлома замка, похитил бытовую технику и садовый инвентарь. Ущерб составил 14 000 рублей.

В ходе розыска подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый, безработный 43-летний житель Калининского района. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области. Ведется следствие.