Нуждающуюся в медпомощи молодую женщину ищут в Тверской области

Молодая женщина может нуждаться в медицинской помощи Фото: ВПСО "Сова"

Кристина Андреевна Лапшина, 1992 года рождения, ушла из дома в СНТ "Строитель" Каблуковского сельского поселения Калининского района около 3:00 ночи 19 октября. До настоящего времени о девушке ничего не известно.

Пропавшая ростом 164 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза зеленые, в темно-синюю куртку с капюшоном, светло-синие джинсы, кроссовки, при себе - вонарик. Имеет шрам на кисти левой руки.

Может нуждаться в медицинской помощи. О поиске сообщил ВПСО "Сова" в соцсети.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(901)118-55-33, 8(910)646-34-34 или 112.