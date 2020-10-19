Поисковики рассказали, как выводили трех мужчин из болот в Тверской области

Пропавших мужчин смогли вывести из болота Фото: ВПСО "Сова"

На поиски трех мужчин, которые заблудились на оршинских болотах, волонтеры, спасатели и специалисты АСС отправились 18 октября. Мужчины пропали накануне в районе деревни Давыдково. Телефоны разрядились, но у одного из пропавших было ружье.

Мужчин искали вдоль реки Орши, на участке длинной около 7 км.

- Были по дороге подозрения на отклики и выстрелы, проверка следов. Оказалось, что в панике ночью без фонарей "потеряшки" каким-то образом пересекли реку Орша и застряли на островке в болотах на другом берегу, - рассказали подробности волонтеры ВПСО "Сова".

Как оказалось, молодые люди, идя в лес, не взяли ни продуктов, ни воды, ни спичек, ни средств навигации (сотовая связь не работала совсем), а одеты были в легкие куртки, джинсы и короткие сапоги. Они сильно устали и замерзли. Переправиться к ним через болота и плотины оказалось сложно.

- Но тут подоспели спасатели, которые пробились пешком по другому броду и пришли на помощь, - пишут поисковики в соцсети. - Различными путями и совместными усилиями уже найденных людей дотащили до квадроцикла спасателей и двоих, еле живых, сразу повезли в штаб.

На месте пострадавших передали медикам "скорой помощи".