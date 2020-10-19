Пособия на третьего и последующих детей в Тверской области получают больше 7400 семей

Памятник многодетной семье в Твери (до того, как его развернули). Фото: Ирина ТАРАСОВА

С начала года 7408 семей Верхневолжья стали получателями ежемесячных пособий на третьего и последующих детей. Деньги выплачиваются многодетным родителям в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Напомним, что пособия выплачиваются до достижения ребёнком возраста трёх лет. Она предназначена семьям, среднедушевой доход которых ниже среднедушевого дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения.

В 2020-м размер пособия - 11399 рублей. В прошлом году он равнялся 10710 рублям. ы 2019-м эту соцвыплату получали 8258 семей. Губернатор Игорь Руденя не раз подчеркивал, что решение проблем с демографией в региональной политике является первостепенной задачей.

- Ключевое направление нашей работы - обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, включая обеспечение местами в ясельных группах, - отмечает Игорь Руденя.

Достигнуть поставленных задач власти пытаются в том числе через расширение мер поддержки для многодетных семей. Так, к примеру, в 2020 году для них по инициативе губернатора введены субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога, компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. В 2019 году многодетные семьи были освобождены от платы за вывоз мусора.