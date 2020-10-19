Пьяный водитель на иномарке выехал навстречу "КамАзу" в Тверской области

Один человек погиб и один получил травмы в ДТП с "КамАзом" в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла днем, 19 октября, на 79-м км+800 м автодороги Осташков - Селижарово-Ржев в Ржевском районе.

На указанном участке с реверсивным движением, по информации региональной Госавтоинспекции, произошло столкновение "Тойоты" и "КамАза".

Пьяный водитель на иномарке выехал на встречную полосу под запрещающее требование регулировщика и столкнулся с контейнеровозом.

В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля. 44-летняя женщина сидела рядом с водителем, была не пристегнута ремнем безопасности. 41-летний водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в Ржевскую ЦРБ.

Как пояснил пассажир, который ехал на заднем сидении "Тойоты", компания выпивала в населенном пункте в 15 км от места ДТП и выехала в соседнюю деревню за сигаретами.

Водитель "КамАза" не пострадал.