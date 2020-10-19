Тверской медицинский колледж отмечает юбилей

Тверскому медицинскому колледжу - 100 лет! Фото: из группы ТМК в ВК/vk.com/tvermedcollege

19 октября Тверскому медицинскому колледжу исполнилось 100 лет. С юбилеем педагогический коллектив, студентов и выпускников учреждения поздравил губернатор Игорь Руденя.

- За прошедший век в колледже подготовлены тысячи медицинских специалистов среднего звена - тех, кто заботится о здоровье человека с первых дней жизни. В своем благородном труде преподаватели и выпускники продолжили традиции, заложенные выдающейся сестрой милосердия Екатериной Бакуниной, которая стояла у истоков формирования сестринского дела. Высокие профессиональные и человеческие качества медицинских специалистов учреждения особенно ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их самоотверженному подвигу спасены жизни тысяч воинов Красной Армии, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Столетний юбилей колледж встречает в обновленном корпусе. По поручению губернатора на капремонт учреждения было выделено 13 млн рублей. Полностью отремонтирован пятый этаж здания, спортивный и тренажерный залы.

Губернатор прислал коллективу и студентам колледжа свои поздравления. Фото: ПТО

СПРАВКА КП

По данным Госархива, 19 октября 1920 года была открыта Тверская школа сестёр милосердия. Именно ото нее и ведет свою историю колледж.

30 ноября 1921 года открылась Тверская акушерская школа, а осенью 1923 года оба учебных заведения были объединены в Тверской медицинский техникум.

В начале 30-х годов медтехникум стал медицинским политехникум.

С 1954 года учебное заведение сорок лет носило название «Медицинское училище». А в августе 1994-го оно преобразовано в Тверской медицинский колледж.