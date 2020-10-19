В двух школах-интернатах Тверской области созданы мастерские для детей-инвалидов

В Тверской школе-интернате №1, к примеру, создана аграрная мастерская. Фото: ПТО

Мастерские для профессиональной подготовки и социализации ребят с ограниченными физическими возможностями открыты в Тверской и Кувшиновской школах-интернатах. Они в этом году стали участниками адаптивного направления нацпроекта «Образование.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что создание современных условий образования и в целом развития детей с ограничениями по здоровью - актуально для нашего региона.

В Тверской школе-интернате №1 открыта аграрная мастерская. Там проходят уроки по профилям «Растениеводство», «Сельскохозяйственный труд», «Юный эколог» и другим. Ребята могут на практике отточить навыки по уходу за растениями, выращиванию рассады в собственной теплице.

Кроме того, закуплена техника для кабинета домоводства.

В Кувшиновской школе-интернате открыта мастерская «Рабочий по обслуживанию зданий». Для занятий закуплено все необходимое оборудование, в том числе - станки и инструменты.

Детей там обучают проводить уборку, ремонт и техобслуживание систем водоснабжения и отопления и многое другое. Со следующего учебного года запланировано открытие 10 класса с углубленной трудовой подготовкой по этому профилю.

Помимо этого, в Кувшиновской школе-интернате оборудована видеостудия. Теперь тамошние воспитанники могут создавать мультфильмы, видеоролики, а также знакомиться с работой сурдопереводчиков.

Также в обоих интернатах оснащены кабинеты психолого-педагогического сопровождения. Поставлено спецоборудование: бизиборды, столы-планшеты, игровые и обучающие панели и другие устройства. Дооснащены и учебные кабинеты. Сделаны компьютерные классы, обустроены лекционные зоны, улучшены условия для занятий физкультурой.