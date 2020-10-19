В Тверской области восстанавливают отопление в доме, где проживает ветеран

В доме ведутся работы по ремонту трубы и восстановлению подачи тепла в квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В доме №1 по улице Краностроителей в Ржеве Тверской области начали работы по восстановлению отопления.

Ранее, по сообщению СУ СК РФ по Тверской области, было установлено, что в многоквартирном доме, вместе с другими жильцами, проживает 81-летняя узница концлагерей. Дом не отапливается, в квартирах холодно.

По данному факту следственный комитет начал доследственную проверку.

- В доме нет отопления в связи с порывом трубы, которая находится под фундаментом здания. В настоящее время ведутся работы по ремонту трубы и восстановлению подачи тепла в квартиры. Ситуация находится на контроле, - прокомментировали в администрации Ржева.