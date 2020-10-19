В Оленино Тверской области отремонтируют дороги возле школ

Дороги в населенных пунктах приведут в порядок после вмешательства прокуратуры Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратура провела проверку и установила, что дорожное покрытие автомобильных дорог местного значения, расположенных вблизи образовательных учреждений на улицах Школьной в селе Татаево, Ленина и Чехова в Оленино, Советской в деревне Глазки имеет множественные выбоины и ямы.

По факту выявленных нарушений прокурором района в отношении заместителя главы администрации Оленинского района вынесено постановление об административном правонарушении. Виновное лицо оштрафовано на 20 тыс. рублей.

Прокурором главе администрации Оленинского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.