В Тверской области ветеран в сфере ЖКХ живет в доме без отопления

Температура в квартирах держится в районе +13 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Следственный комитет Тверской области начал проверку о нарушении прав ветерана в сфере ЖКХ. Сообщается, что в Ржеве Тверской области двухэтажный дом застройки 50-х годов, расположенный по улице Краностроителей, не отапливается.

Помимо других жильцов в доме проживает 81-летняя пенсионерка, узница немецких концлагерей. Температура в ее квартире держится в районе 13-ти градусов.

Женщина неоднократно обращалась в управляющую компанию, администрацию, но проблема так и осталась нерешенной.

- Следователем Ржевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.