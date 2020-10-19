Жителей Тверской области просят помочь в поисках пропавшего мужчины с особыми приметами

В Тверской области просят помочь найти Валерия Парамонова в красной шапке. Фото: группа в соцсетях поискового отряда «Сова» – ВК/poisk_tver.

Поисковики тверского отряда «Сова» разместили в соцсетях информацию о Валерии Парамонове 1989 года рождения, который 18 октября ушел из дома в деревне Ожибоково Зубцовского района и не вернулся. Уточняется, что ему нужна медицинская помощь. Его речь может быть невнятна.

В ориентировке дано такое описание: рост 1,8 м, худощавое телосложение, короткие черные волосы.

Из особых примет: небольшое коричневое пятно-шрам на переносится, нечёткая речь.

Был один в камуфляжную куртку, серые спортивные штаны, синие калоши. На голове – красная шапка с «Лыжни России».

Тех, кто обладает информацией о том, где находится Валерий Парамонов, просят звонить по телефонам: +7-915-722-55-66, +7-910-646-34-34 или 112.