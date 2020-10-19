После ссоры мужчина из мести разбил стекла машины своего знакомого в Тверской области

В Тверской области мужчина отомстил, разбил стекла машины обидчика. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф.

В отделении полиции в Западной Двине обратился 35-летний горожанин, который утром обнаружил, что разбили лобовое и заднее стекло «УАЗа», припаркованного на улице Мира. Стражи порядка опросили жителей домов, поговорили со знакомыми потерпевшего.

В скором времени Оперативникам удалось установить злоумышленника. Это был 39-летний западнодвинец.

Выяснилось, что мужчина разбил стекла «УАЗа» из чувства мести. 17 октября он и хозяин машины поссорились.

Теперь за порчу чужого имущества жителю Западной Двины грозит до двух лет тюрьмы. Расследование продолжается.