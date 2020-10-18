Артиллеристам передали православные святыни в Твери

Тверским артиллеристам передали православные святыни.

17 октября в Твери в рамках программы «Духовное укрепление российского воинства» 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской Краснознаменной, орденов Суворова и Александра Невского бригаде преподнесли в дар походный ковчег с частицами мощей святого Георгия Победоносца, святого праведного Феодора Ушакова, святого апостола Андрея Первозванного и походную икону храма святого Иоанна Воина с частицей мощей.

Всё это будет храниться в воинском храме во имя святого Иоанна Воина, возведенном на территории части. Войсковая часть № 53956 находится в Твери. Она входит в состав Западного военного округа.