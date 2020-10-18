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Из-за кота произошло ДТП с двумя пострадавшими в Тверской области

Водитель объезжал пушистого и влетел в дерево
Семён ЛЕГКОВ
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Водитель объезжал кота на дороге и врезался в дерево.

Водитель объезжал кота на дороге и врезался в дерево.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Около 11:40 на 15 километре дороги «Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино» водитель Kia Sportage съехал с дороги и врезался в дерево. Причиной такого маневра стал кот, оказавшийся на дороге, автомобилист объезжал животное. Так мотивировал свои действия сам мужчина за рулем.

В аварии пострадали водитель и пассажирка. Угрозы жизни нет. Оба трезвые.

Kia помяло в аварии, причиной которой стал кот. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Kia помяло в аварии, причиной которой стал кот. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Госавтоинспекция напоминает, что на дороге необходимо быть максимально аккуратными и осторожными. Даже если спасаете котика.

ДТП