Из-за кота произошло ДТП с двумя пострадавшими в Тверской области

Водитель объезжал кота на дороге и врезался в дерево. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Около 11:40 на 15 километре дороги «Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино» водитель Kia Sportage съехал с дороги и врезался в дерево. Причиной такого маневра стал кот, оказавшийся на дороге, автомобилист объезжал животное. Так мотивировал свои действия сам мужчина за рулем.

В аварии пострадали водитель и пассажирка. Угрозы жизни нет. Оба трезвые.

Kia помяло в аварии, причиной которой стал кот. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Госавтоинспекция напоминает, что на дороге необходимо быть максимально аккуратными и осторожными. Даже если спасаете котика.