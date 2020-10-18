Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил дорожников с профессиональным праздником

Губернатор Тверской области поздравил специалистов с Днем работника дорожного хозяйства. Фото: ПТО.

Глава региона поздравил всех сотрудников и ветеранов дорожной отрасли с праздником. В Тверской области одна из самых протяженных сетей дорог в ЦФО. Дорожные работы, в том числе по нацпроекту, наращивают темпы.

– Уровень развития транспортной инфраструктуры напрямую влияет на рост региональной экономики и занятость населения, определяет инвестиционную и туристическую привлекательность области, доступность для наших жителей медицины и образования. Благодарю работников и ветеранов отрасли за добросовестный труд на благо нашего региона, – отметил в поздравлении губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Тверской области в этом сезоне отремонтировали 543 километра автодорог. В Твери работы шли на 46 улицах общей протяженностью 61,5 километра. При поддержке области ремонтируют более 300 километров местных дорог.

В Тверском регионе в этом сезоне отремонтировали 543 километра дорог. Фото: пресс-служба Администрации Твери/tver.ru.

Утверждены региональные стандарты, по которым контролируют процесс и оценивают результаты.

В 2020 году привели в порядок 340 погонных метров мостов. Началась реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке.