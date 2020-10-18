В аварии пассажир получил перелом позвоночника в Тверской области

Мужчина получил перелом седьмого позвонка в ДТП в Тверской области. Фото: Иван ВИСЛОВ

17 октября в два часа ночи на 44 километре дороги «Тверь – Тургиново» 25-летний трезвый водитель Opel не справился с управлением и съехал в кювет. В аварии пострадал 28-летний пассажир. Он самостоятельно обратился в Городскую больницу №4 в Твери.

У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом седьмого позвонка. Угрозы жизни нет.

Областная Госавтоинспекция напоминает, что при ночных заморозках водителям нужно быть максимально осторожными на дорогах. Желательно «переобуть» летние шины на зимние.