В Тверском театре драмы выйдет самая масштабная премьера за 10 лет

В Тверском театре драмы готовят ноябрьскую премьеру. Фото: Тверской театр драмы/tatd.ru.

В начале ноября на большой сцене Тверского театра драмы состоится премьера исторической музыкальной постановки «Невольники (История любви Соломонии)». Его сюжет строится вокруг взаимоотношений великого князя Василия III и его первой супруги Соломонией Сабуровой. В постановке занята практически вся труппа. Возрастной рейтинг – 16+.

Пьеса «Невольники» основана на исторических романам Анатолия Рогова «Выбор» и Вадима Артамонова «Василий III». Как подчёркивают в пресс-релизе театра, это одна из самых масштабных премьер храма Мельпомены за последние 10 лет. В ней сплетаются жанры исторической драмы и мюзикла. Костюмы и декорации постарались выдержать в духе эпохи.

Режиссёр-постановщик, инсценировщик и автор музыки Иоланта Мельникова также исполняет главную роль Соломонии Сабуровой. Она уверена, что одна из главных мыслей произведения – ответственность за свой выбор. Спектакль также расскажет о нелёгкой женской доле в те времена.

Роль Василия III сыграет Александр Крайнов, новый артист Тверского театра драмы, перешедший из ТЮЗа. Роли двух его супруг – Иоланта Мельникова и Екатерина Юркова.

Более подробная информация о «Невольниках» на сайте театра.