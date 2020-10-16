В Твери коммунальщики закопали под землю черного кота

Спустя неделю кот благополучно выбрался на свободу Фото: ТИА

Инцидент произошел во дворе дома №3 на Молодёжном бульваре. Во дворе указанного дома местные жители прикормили 12 кошек. Две недели назад один из котиков внезапно пропал.

Выяснилось, что во дворе ресурсоснабжающая организация проводила работы по укладке труб. На улице было темно, а кот черный.

- Котенок, видимо, испугался и спрятался под трубой. Рабочие трубу закопали и уехали. Мы искали кота - нет и нет. А через два дня услышали вопли из-под земли. Осталась узкая щелка, из которой кота было слышно, но выбраться он никак не мог, - рассказала ТИА Светлана Николаевна (женщина подкармливает дворовых кошек).

Вызволить несчастное животное пытались около недели. Все это время кошки караулили около щелки, а женщина подкладывала коту рыбку. Жительница обратилась за помощью к волонтерам, журналистам, депутату. В этот же день приехали работники ресурсоснабжающей организации, расширили лаз и подняли металлический лифт, который закрывает трубу.

Кот выбрался на свободу. Женщина благодарит всех, кто оказал помощь в спасении кота.