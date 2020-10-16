Кубок города по танцевальному спорту разыграют в Твери

В соревнованиях примут участие юноши и девушки от 7 до 15 лет Фото: администрация Твери

18 октября в спортивном комплексе "Планета", на Петербургском шоссе, 39, пройдет Кубок Твери по танцевальному спорту.

Соревнования проводятся по действующим правилам Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла".

Регистрация и прием заявок на участие начнутся в 7:30 утра. В 9:00 - начал соревнований. В турнире участвуют юноши и девушки от 7 до 15 лет, по возрастным группам.

Награждение будет проходить в течение турнира в конце каждого блока

Программа завершится в 21:00.