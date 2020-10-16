За два года в Тверской области введут в эксплуатацию восемь детских садов

Летом был открыт детсад в микрорайоне Южный в Твери. Фото: ПТО

Всего в 2020-2021 годах в Тверской области вводится в эксплуатацию восемь детских садов.

Часть из них уже построено и действует. Например, летом этого года был открыт детсад в микрорайоне Южный в Твери.

Также не так давно открыл двери новый сад в Лихославле. Он носит название "Юбилейный". В новом учреждении, рассчитанном на 110 мест, обустроено три ясельные группы и две группы для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Теперь в Лихославльском районе обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях составляет 100%.

Помимо детсадов в Твери, Лихославле, дошкольные учреждения должны открыть в поселках Эммаусс и Бурашево Калининского района, поселке Ривицкий Максатихинского района, Торопце, Торжке, Вышнем Волочке.

Губернатор Игорь Руденя считает строительство новых школ и детских садов важным условием улучшения демографической ситуации, комплексного развития территории региона.