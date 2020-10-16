Предприятия Тверской области произвели продуктов и напитков более чем на 60,5 млн рублей

В 2019 году по сравнению с 2018-м продуктов в Тверской области произвели на 13,8% больше.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Статистикой пищевого производства Тверской области поделился Тверьстат. Поводом послужил приближающийся праздник - День работников пищевой промышленности, который отмечается 18 октября.
Данные статистическое ведомство представило за 2019 год.
За этот год предприятиями Тверской области было отгружено пищевых продуктов на 56 577 млн рублей, а напитков - на 4 103 млн рублей.
На производстве продуктов работали 9904 человека, а на производстве напитков - 1482 человека. Средняя зарплата на продуктовых предприятиях составила 32662 рубля, а на производстве напитков - 35417 рублей.
В 2019 году по сравнению с 2018-м продуктов в Тверской области произвели на 13,8% больше, а напитков - на 5,8% меньше.