Предприятия Тверской области произвели продуктов и напитков более чем на 60,5 млн рублей

В 2019 году по сравнению с 2018-м продуктов в Тверской области произвели на 13,8% больше. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Статистикой пищевого производства Тверской области поделился Тверьстат. Поводом послужил приближающийся праздник - День работников пищевой промышленности, который отмечается 18 октября.

Данные статистическое ведомство представило за 2019 год.

За этот год предприятиями Тверской области было отгружено пищевых продуктов на 56 577 млн рублей, а напитков - на 4 103 млн рублей.

На производстве продуктов работали 9904 человека, а на производстве напитков - 1482 человека. Средняя зарплата на продуктовых предприятиях составила 32662 рубля, а на производстве напитков - 35417 рублей.

В 2019 году по сравнению с 2018-м продуктов в Тверской области произвели на 13,8% больше, а напитков - на 5,8% меньше.