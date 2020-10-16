Неоригинальной парфюмерией, "брендовой" одеждой и часами торговали в центре Твери

На нарушителя завели уголовное дело Фото: архив "КП"

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери установили, что в одном из магазинов на Тверском проспекте 46-летний управляющий торговой точки осуществляет продажу контрафактной продукции.

Мужчина продавал неоригинальную "брендовую" одежду, обувь, часы и парфюмерию с товарными знаками мировых брендов.

Из незаконного оборота изъято и направлено на экспертизу 229 единиц товара. Ущерб правообладателей составил 822 тыс. рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьей 180 УК РФ. За незаконное использование средств индивидуализации товаров мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет со штрафом.