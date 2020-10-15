Житель Твери вскрыл автомобиль и украл аккумулятор

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 34-летний житель Твери и сообщил, что из припаркованного во дворе дома автомобиля был похищен аккумулятор.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник разбил стекло, проник в машину и забрал имущество.

В ходе розыска было установлено, что преступление совершил ранее судимый неработающий 32-летний житель Твери.

Подозреваемый доставлен в полицию, в содеянном сознался. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.