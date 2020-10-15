Тверские школьники оформили на синие автобусы 4000 абонементов

Школьники Твери 78 тысяч раз воспользовались проездными в автобусах Фото: ПТО

С начала сентября школьники Твери 78 тысяч раз воспользовались проездными в автобусах "Транспорта Верхневолжья". Всего в городе школьные транспортные карты зарегистрированы на 4500 человек. За полтора месяца оформлено около 4000 абонементов.

Школьные транспортные карты поступили в продажу 26 августа. Стоимость школьного проездного с неограниченным количеством поездок на месяц составляет 525 рублей.

- При запуске новой модели общественного транспорта нашими ключевыми задачами было создание единого центра управления и контроля пассажирских перевозок, легализация и прозрачность этого рынка, а главное – максимально удобная и безопасная работа общественного транспорта с предоставлением льготного проезда, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Проездной действует в Твери, передвижение на автобусе по Калининскому району тарифицируется отдельно.