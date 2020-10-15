В Заволжском районе Твери произошло ДТП с пострадавшими

В ДТП пострадали два человека Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла около 16:00 вечера 15 октября, на пересечении улиц Горького и Скворцова-Степанова в Твери.

По информации УГИБДД России по Тверской области, на перекрестке столкнулись два автомобиля. Один водитель не предоставил преимущество другому. На месте работают спецслужбы.

Пострадали два человека. Угрозы жизни нет. Водители трезвые.

Возможно затруднение движения транспорта. Водителям следует проявить осторожность при проезде данного участка.