Скульптура «Солдат, вернувшийся с войны» появилась в Тверской области

В Тверской области открыли памятник «Солдат, вернувшийся с войны». Фото: ПТО.

15 октября на торжественной церемонии открытия скульптуры «Солдат, вернувшийся с войны» присутствовали, в том числе, Ветераны Великой Отечественной войны. Архитектурная композиция представляет собой трехметровую фигуру солдата, стоящего на пороге своего дома. На календаре, висящем на стене – 9 мая.

Эта скульптура завершила ансамбль мемориала Победы. До этого напротив Вечного огня установили фигуру матери и сына, ждущих отца с фронта. Авторы «Солдата, вернувшийся с войны» – архитектор Валерий Кожевников и скульптор Адиль Алиев. Памятник создали на добровольные пожертвования – 1,5 миллиона рублей.

Присутствующим зачитали приветственный адрес от губернатора Тверской области Игоря Рудени.

– В памяти нашего народа навсегда останется беспримерное мужество поколения победителей, защитившего родную землю от врага, восстановившего ее в послевоенное время, подарившего нам возможность мирно жить, трудиться и растить детей в свободном и независимом государстве, – говорится в приветствии от Игоря Рудени.

Также глава региона выразил уверенность, что новый монумент будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической правды о решающем вкладе русского народа в разгром нацизма.