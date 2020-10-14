Вандалы разрушили перила на пристани в парке Победы в Твери

Вандалы разрушили перила на пирсе в парке Победы Фото: vk.com/"Город Тверь" (скрин видео)

Вандалы разрушили и выбросили в реку перила на пристани в парке Победы в Твери. Инцидент произошел 14 октября.

Поврежденные участки на пирсе огорожены сигнальной лентой.

- Сломанные конструкции уже выловили из воды, их поставят на место, - сообщил директор МУП "Дирекция парков" Максим Рупанов и обратился к жителям с просьбой бережно относиться к городу, не быть равнодушными и сообщать об актах вандализма в полицию или руковдству парков.