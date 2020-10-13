Школьникам Тверской области рассказали об опасности наркотиков

Школьникам рассказали о правовой грамотности Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД России "Вышневолоцкий" провели профилактическую беседу с учениками 7-8 классов средней школы №19 города Вышний Волочёк.

Детям рассказали о ценностях здорового образа жизни, правовой грамотности, вреде наркотиков, а также провели лекцию об административной и уголовной ответственности за наркопреступления.

В завершение встречи полицейские сообщили телефоны доверия правоохранительных органов и учреждений здравоохранения Тверской области.