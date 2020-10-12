Популярная телеведущая создаст гастрономический путеводитель по Тверской области

Ведущая Ника Ганич собирается популяризировать тверскую кухню. Фото: ПТО.

Журналистка, телеведущая, член Национальной Гильдии шеф-поваров России Ника Ганич в настоящее время трудится над созданием путеводителя по местам общепита Верхневолжья «География на вкус. Тверь». Для этого Ника и команда посетили более 30 кафе и ресторанов и отобрали 35 оригинальных рецептов. В путеводителе отметят места с вкусными и завтраками и десятью лучшими десертами.

Это начинание поддержали областное Министерство туризма, Ассоциация туризма Тверской области и Представительство Федерации рестораторов и отельеров Твери. Теперь Ника Ганич будет проводить съёмки программы в региональном центре.

Теперь для журналистов и блогеров объявили конкурс на лучший репортаж о гастрономическом потенциале Тверской области.

– Мы видим, какой огромный потенциал есть у тверского региона с точки зрения гастрономического туризма, тем более, в условиях ограничений на зарубежные поездки. Однако далеко не все туристы владеют информацией о достопримечательностях Тверской области, и, тем более, об оригинальных рецептах местной кухни, – отметил Ника Ганич.

Работы принимают до 1 марта 2021 года. Посылать материалы нужно на почту info@nikaganich.ru.

– Туризм становится одним из драйверов развития Тверской области. В этой работе гастрономический туризм должен занимать достойное место. Нужно возрождать и популяризировать тверскую кухню, традиции и культуру. Нам есть, что показать, и есть, чем гордиться, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Победители получат бронь на проживание в отелях Тверской области, сертификат на романтический ужин на двоих и путеводители «География на вкус» с автографом автора.