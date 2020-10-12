В озере Молдино в Тверской области утонул мужчина

Тело мужчины достали из озера Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что из озера Молдино Удомельского городского округа извлечено тело мужчины, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области днем, 12 октября.

- Тело утонувшего передано сотрудникам полиции Удомельского отделения МО МВД России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. - Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.

Спасатели напоминают гражданам о соблюдении правил безопасности во время отдыха на водоемах.