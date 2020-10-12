В Тверской области пьяный мужчина ударил полицейского кулаком по голове

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Инцидент произошел 11 октября 2020 года. Во время патрулирования территории ЗАТО Озерный сотрудники Госавтоинспекции попросили остановиться пьяного мужчину, который шел пешком по проезжей части. Гражданин отреагировал агрессивно и ударил одного из инспекторов кулаком по голове.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.