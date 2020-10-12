Поджигатель автомобилей в Заволжском районе предстанет перед судом в Твери

В Заволжье мужчина сжег несколько машин Фото: УМВД России по Тверской области

О возгорании автомобилей на улице Благоева в Заволжском районе Твери в полицию сообщили очевидцы.

На место ЧП выезжали спецслужбы.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и пришли к выводу, что причиной возгорания машин стал поджог.

Спустя время злоумышленника задержали. Им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

Выяснилось, что мужчина был пьян, проник в салон чужого автомобиля через незапертую дверь и поджог машину изнутри. На второй машине он поджог моторный отсек, на других брызговики и через приоткрытые окна - ремни безопасности.

Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ направлено в суд для рассмотрения, по существу. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.