В Твери на площади Капошвара установили новые светофоры

На площади Капошвара в Твери изменилась схема движения Фото: скрин с веб-камеры "Аннет"

На площади Капошвара в центре Твери установили новые светофоры. В связи с этим на участке незначительно изменилась схема движения.

Водители при движении про проспекту Чайковского в сторону Тверского проспекта и обратно должны будут остановиться на площади у стоп-линии в случае включения красного сигнала светофора. То же самое касается водителей, движущихся прямо по улице Дарвина и проспекту Победы.

В ближайшее время на площади оборудуют островки безопасности.