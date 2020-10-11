В Тверской области после столкновения с КамАЗом сгорела иномарка

Легковушку спасти не удалось, она сгорела. Фото: скрин из видео из паблика "Подслушано у медиков г.Тверь"/vk.com/podslyshano_y_medikov

На улице Революции в городе Конаково Рено Меган столкнулся с КамАЗом-мусоровозом. В итоге иномарка загорелась. Об этом сообщили в паблике "Подслушано у медиков г.Тверь".

Причиной ДТП стало то, что водитель легковушки уснул за рулем после ночной рабочей смены. К счастью, он успел выбраться из машины до того, как она загорелась.

Машину тушили два пожарных расчета, также прибыли медики на реанимобиле, которые и сообщили подробности в паблике. Также приехал наряд Росгвардии.

Легковушку спасти не удалось, она сгорела. Люди не пострадали.

Информация уточняется.