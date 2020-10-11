100 км золотых нитей ушло на вышивку нового занавеса для театра драмы в Твери

У театра теперь - шикарный бархатный занавес, расшитый золотыми нитями. Фото: скриншот видео с сайта Тверского театра драмы.

Шикарный, как говорится, богатый занавес теперь украшает сцену в Тверском академическом театре драмы. Как сообщает пресс-служба ТАТД, его изготовили на средства гранта Всемирного банка в России. Театр выиграл его в 2019 году.

Занавес весом в 450 кг создан из специального немнущегося и негорючего бархата высокой плотности под названием "Амадей". Из такого же бархата, к примеру, выполнены занавесы в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге и Екатеринбургском Театре оперы и балета.

Конкретно ткань для нашего театра делали в Австрии.

Занавес также вышит золотыми нитями по уникальному эскизу. Всего было использовано 150 км нитей. Представьте себе.

Сколько денег было затрачено на изготовление этого шикарного занавеса, пресс-служба театра не уточняет.